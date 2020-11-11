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    • 12.11.2020 01:39
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    forması giyen 'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

    forması giyen Hırvat milli futbolcu 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde 'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.

    Kartal'a virüs şoku!

    forması giyen Hırvat milli futbolcu 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

    Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

    Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde 'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.

    Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve 'da kalacağı bildirildi.

    Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.

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