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Türkiye-Hırvatistan maçında koronavirüs şoku! Beşiktaşlı Domagoj Vida pozitif çıktı, apar topar oyundan alındı

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. Ancak maça sonuç ve oyundan çok Hırvatistan cephesinden gelen koronavirüs haberi damgasını vurdu. Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Hırvat oyuncu 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida'nin ve bazı futbolcuların koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. Sağlık ekibinin sonucu Türkiye ile oynanan özel karşılaşmanın devre arasında öğrendiği belirtilirken Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.

12.11.2020 09:18 - Son Güncelleme: 12.11.2020 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





