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Türkiye-Hırvatistan maçında koronavirüs şoku! Beşiktaşlı Domagoj Vida pozitif çıktı, apar topar oyundan alındı
Türkiye-Hırvatistan maçında koronavirüs şoku! Beşiktaşlı Domagoj Vida pozitif çıktı, apar topar oyundan alındı
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. Ancak maça sonuç ve oyundan çok Hırvatistan cephesinden gelen koronavirüs haberi damgasını vurdu. Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Hırvat oyuncu 45 dakika oyunda kalan Domagoj Vida'nin ve bazı futbolcuların koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. Sağlık ekibinin sonucu Türkiye ile oynanan özel karşılaşmanın devre arasında öğrendiği belirtilirken Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.
12.11.2020 09:18
- Son Güncelleme: 12.11.2020 09:18
Hırvat futbolcu 45'te apar topar oyundan çıkarılırken Vida'nın temas ettiği Türk futbolcular da ortaya çıktı. İşte gece yarısı yaşanan şokun tüm detayları...
HIRVATİSTAN FEDERASYONU AÇIKLADI
Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından bazı futbolcuların koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada koronavirüs tespit edilen futbolcunun Domagoj Vida olduğu ifade edildi.
VIDA'NIN SONUCUNU MAÇ ESNASINDA ÖĞRENDİK'
Duyuruda "Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında Domagoj Vida'nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını öğrenmemiz üzerine Vida'yı oyundan aldık." ifadelerine yer verildi.
KADROYA ALINDI
Geçtiğimiz gün 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş'ta Vida bu isimler arasında değildi. Hırvatistan'ın Türkiye maçı kadrosuna testler yapılırken ilk sonuçlar negatif geldi ve Vida kadroya alındı.
VIDA VİRÜSLÜ, OYUNDAN ÇIKARIN!
Ancak dün maç sabahı Hırvatların oynayacağı İsveç maçı öncesi de yeni testler yapıldı. Bu sonuçlar Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaştı. Vida'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı Hırvatistan teknik heyetine iletildi.