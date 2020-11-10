Dokuz yıl sonra Türkiye'ye dönen ve 13-14-15 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek F1 Türkiye Grand Prix öncesi İstanbul'da tarihi yarımadada tanıtım filmi çekildi. Sabah Sarayburnu sahilinde yapılan çekimlerin ardından ikinci durak tarihi Galata Köprüsü oldu.
Galata köprüsünden geçen Formula 1 araçları adeta şov yaptı. Galata köprüsünde Formula 1 şovu, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.
GÜNE DAMGASINI VURAN GÖRÜNTÜ
Öte yandan reklam çekimlerinde yer alan Scuderia AlphaTauri için yarışan Pierre Gasly ile Red Bull Racing için yarışan Alexander Albon'un tavla oynadıkları bu görüntü sosyal medyay damga vurdu.