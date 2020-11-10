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    • 10.11.2020 14:21
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    öncesi ilginç kare! ve tavla oynadı...

    Dokuz yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için tarihi yarımadada tanıtım filmi çekildi. Galata köprüsünde adeta şov yapan Formula 1 araçları, İstanbulluları hayran bıraktı. Reklam çekimlerinde ise  Scuderia AlphaTauri için yarışan ile Red Bull Racing için yarışan yer aldı. Pierre Gasly ve Alex Albon'un tavla oynadığı görüntüler ise sosyal medyay damda vurdu.

    Başka ülkede GP izleyemem! Gasly ve Albon tavla oynadı...

    Dokuz yıl sonra Türkiye'ye dönen ve 13-14-15 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek F1 Türkiye Grand Prix öncesi İstanbul'da tarihi yarımadada tanıtım filmi çekildi. Sabah Sarayburnu sahilinde yapılan çekimlerin ardından ikinci durak tarihi Galata Köprüsü oldu.

    Galata köprüsünden geçen Formula 1 araçları adeta şov yaptı. Galata köprüsünde Formula 1 şovu, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

    GÜNE DAMGASINI VURAN GÖRÜNTÜ

    Öte yandan reklam çekimlerinde yer alan Scuderia AlphaTauri için yarışan Pierre Gasly ile Red Bull Racing için yarışan Alexander Albon'un tavla oynadıkları bu görüntü sosyal medyay damga vurdu.

    Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00'te gerçekleştirilecek.
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    Haberler Spor Formula 1 İstanbul GP öncesi ilginç kare! Pierre Gasly ve Alexander Albon tavla oynadı...