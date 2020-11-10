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    • 10.11.2020 13:04
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    'ta şok gelişme! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı...

    Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'ya yenilerek ligde ağır yara alan , karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan 'un son durumu hakkında açıklama yaptı.

    AA
    Beşiktaş'ta şok gelişme! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı...

    Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Welinton'un adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, "Yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
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    Haberler Spor Beşiktaş'ta şok gelişme! Sakatlanarak oyundan çıkmıştı...