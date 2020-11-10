Formula 1 takımları Red Bull ve AlphaTauri araçlarından İstanbul sokaklarında şov
Formula 1 İstanbul yarışı öncesi heyecan dorukta. Hafta sonu yapılacak yarış öncesi takımlar Türkiye'ye geldi. F1 araçları, büyük yarış öncesi İstanbul'un değişik yerlerinde trafiğe kapalı alanlarda görüldü. Reklam çekimleri bugün de tarihi yarımada da devam etti. Formula 1 araçlarını görmek isteyen sporseverler, reklam çekimlerinin yapıldığı alanlara akın etti.
10.11.2020 13:10
- Son Güncelleme: 10.11.2020 13:10
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