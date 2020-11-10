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Formula 1 takımları Red Bull ve AlphaTauri araçlarından İstanbul sokaklarında şov

Formula 1 İstanbul yarışı öncesi heyecan dorukta. Hafta sonu yapılacak yarış öncesi takımlar Türkiye'ye geldi. F1 araçları, büyük yarış öncesi İstanbul'un değişik yerlerinde trafiğe kapalı alanlarda görüldü. Reklam çekimleri bugün de tarihi yarımada da devam etti. Formula 1 araçlarını görmek isteyen sporseverler, reklam çekimlerinin yapıldığı alanlara akın etti.

10.11.2020 13:10 - Son Güncelleme: 10.11.2020 13:10
Formula 1 takımları Red Bull ve AlphaTauri araçlarından İstanbul sokaklarında şov

Dokuz yıl sonra Türkiye'ye dönen ve 13-14-15 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek F1 Türkiye Grand Prix öncesi İstanbul'da tarihi yarımadada tanıtım filmi çekildi.

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Formula 1 takımları Red Bull ve AlphaTauri araçlarından İstanbul sokaklarında şov

Çekimler nedeniyle Fatih'te sahil yolunun Sirkeci'ye kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

Formula 1 takımları Red Bull ve AlphaTauri araçlarından İstanbul sokaklarında şov

Çekici yardımıyla tanıtım film çekimlerinin yapılacağı alana getirilen Formula 1 araçları, tarihi yarımadada gövde gösterisi yaptı.

Formula 1 takımları Red Bull ve AlphaTauri araçlarından İstanbul sokaklarında şov

Onlarca yarış tutkunu da o anları izlemek ve telefonları ile görüntülemek için Sarayburnu sahilinde hazır bekledi.

Formula 1 takımları Red Bull ve AlphaTauri araçlarından İstanbul sokaklarında şov

Reklam çekimlerinde Scuderia AlphaTauri için yarışan Pierre Gasly ile Red Bull Racing için yarışan Alexander Albon yer aldı.

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