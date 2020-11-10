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    • 10.11.2020 14:08
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    'yla 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı | SON DAKİKA

    Son dakika haberine göre; , 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'yı getirdiğini açıkladı. Bordo mavili kulüp tecrübeli teknik adamla 2.5 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Abdullah Avcı'ya ödenecek ücret de açıklandı.

    Son dakika... Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı. Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanırken tecrübeli teknik adama ödenecek rakamlar da duyuruldu. Abdullah Avcı'nın yardımcılıklarını Orhan Ak ve Egemen Korkmaz'ın yapması bekleniyor.

    KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı.

    "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

    Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;

    2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,

    2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,

    2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    Saygılarımızla."
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    Haberler Spor Trabzonspor Abdullah Avcı'yla 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı | SON DAKİKA