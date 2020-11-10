Son dakika... Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı. Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanırken tecrübeli teknik adama ödenecek rakamlar da duyuruldu. Abdullah Avcı'nın yardımcılıklarını Orhan Ak ve Egemen Korkmaz'ın yapması bekleniyor.
KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı.
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;
2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."