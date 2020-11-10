Son dakika... Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirdiğini açıkladı. Avcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanırken tecrübeli teknik adama ödenecek rakamlar da duyuruldu. Abdullah Avcı'nın yardımcılıklarını Orhan Ak ve Egemen Korkmaz'ın yapması bekleniyor.