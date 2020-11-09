ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM

Galatasaray'ın kendisindeki yerinin farklı olduğunu söyleyen Arda, "Konu Galatasaray olunca duygusallaşıyorum. Zor günler yaşamıştım. Şimdi kendimi tutamıyorum. Bu gol benim için çok özel"