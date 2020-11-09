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    • Spor
    • 09.11.2020 Gazete
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    Cimbom’un yıldızı maçı sonrası duygu sı yaşadı

    'ın kaptanı , Sarı-Kırmızılı forma ile 2. döneminde ilk golünü dün ’a attı. 9 yıl sonra Galatasaray'la gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu maç sonu duygu sı yaşadı. Deneyimli futbolcu röportaj verdiği esnada gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

    Arda Turan'ın gözyaşları

    Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Sarı-Kırmızılı forma ile 2. döneminde ilk golünü dün Sivasspor'a attı. 9 yıl sonra Galatasaray'la gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu maç sonu duygu patlaması yaşadı. Deneyimli futbolcu röportaj verdiği esnada gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

    ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM
    Galatasaray'ın kendisindeki yerinin farklı olduğunu söyleyen Arda, "Konu Galatasaray olunca duygusallaşıyorum. Zor günler yaşamıştım. Şimdi kendimi tutamıyorum. Bu gol benim için çok özel"

    TARAFTAR VE TERİM'DEN DESTEK


    Fatih Terim, Arda Turan'ın performansından övgü ile bahsederken Sarı- Kırmızılı taraftarlar da gözyaşlarını tutamayan Arda'yı bağrına bastı. Yıldız oyuncu için binlerce destek mesajı atıldı.
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    Haberler Spor Cimbom’un yıldızı Arda Turan Sivasspor maçı sonrası duygu patlaması yaşadı