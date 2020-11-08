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    • 08.11.2020 22:50
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    beş yıl aradan sonra deplasmanda Sivasspor'u yendi! çok net konuştu

    'in 8. haftasında deplasmanda  ile karşılaşan , sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve rakibini dış sahada 5 yıl aradan sonra yendi. 1 gol, 1 asist yaparak yıldızlaşırken, ev sahibi takım ise Fajr'ın ayağından penaltı kaçırdı. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın   değerlendirmelerde bulundu.

    Aslan 5 yıl sonra kükredi!

    'in 8. haftasında deplasmanda ile karşılaşan , sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve rakibini dış sahada 5 yıl aradan sonra yendi. 1 gol, 1 asist yaparak yıldızlaşırken, ev sahibi takım ise Fajr'ın ayağından penaltı kaçırdı. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın değerlendirmelerde bulundu.

    Terim, "Sivas deplasmanında 3 puan almak önemli bir iş. O yüzden 3 puan aldığımız için sevinçliyim. cularımı kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Özellikle 1 saat çok iyi oynadılar. Organizasyonlarımız, sahada ki parselizasyonlarımız da çok iyiydi. 2-0'dan sonra daha da farklı olabilirdi ama 2-1'den sonra da her şey olabilirdi. Futbol da böyle bir oyun zaten. Sonuç olarak kritik bir zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Milli arada kalan oyuncularımızı hazırlayacağız maçına. İnşallah herkes de kazasız belasız milli takımdan döner. Bu iyi gidişimize devam ederiz" dedi.

    "ARDA'YI VE DİĞER ARKADAŞLARI KUTLUYORUM"
    'ın performansı ile ilgili yöneltilen soruya Terim, "Arda Turan bugün hakikaten çok iyi oynadı. Golü attı, oyuna katkısı çok yüksekti. İştahlıydı, oynadığı oyundan da zevk alınca arkadaşlarıyla beraber yetenekli ve lider bir Arda ortaya çıktı. Onun adına ve Galatasaray adına memnunum. Arda'yı ve diğer arkadaşları kutluyorum" yanıtını verdi.

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    Haberler Spor Galatasaray beş yıl aradan sonra deplasmanda Sivasspor'u yendi! Fatih Terim çok net konuştu