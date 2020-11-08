Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve rakibini dış sahada 5 yıl aradan sonra yendi. Maçta Younes Belhanda 1 gol, 1 asist yaparak yıldızlaşırken, ev sahibi takım ise Fajr'ın ayağından penaltı kaçırdı. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

Terim, "Sivas deplasmanında 3 puan almak önemli bir iş. O yüzden 3 puan aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum, iyi mücadele ettiler. Özellikle 1 saat çok iyi oynadılar. Organizasyonlarımız, sahada ki parselizasyonlarımız da çok iyiydi. 2-0'dan sonra daha da farklı olabilirdi ama 2-1'den sonra da her şey olabilirdi. Futbol da böyle bir oyun zaten. Sonuç olarak kritik bir zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Milli arada kalan oyuncularımızı hazırlayacağız Kayseri maçına. İnşallah herkes de kazasız belasız milli takımdan döner. Bu iyi gidişimize devam ederiz" dedi.

"ARDA'YI VE DİĞER ARKADAŞLARI KUTLUYORUM"

Arda Turan'ın performansı ile ilgili yöneltilen soruya Terim, "Arda Turan bugün hakikaten çok iyi oynadı. Golü attı, oyuna katkısı çok yüksekti. İştahlıydı, oynadığı oyundan da zevk alınca arkadaşlarıyla beraber yetenekli ve lider bir Arda ortaya çıktı. Onun adına ve Galatasaray adına memnunum. Arda'yı ve diğer arkadaşları kutluyorum" yanıtını verdi.