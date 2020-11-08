Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. Arda Turan, takımını 48. dakikada 2-0 öne geçiren golü attı.
Bu golle beraber skor anlamında oldukça rahatlayan sarı kırmızılılarda Arda'nın gol atması yıldız futbolcu için ayrı bir önem taşıdı.
9 YILLIK HASRETE SON VERDİ
Arda, Galatasaray formasıyla son olarak 18 Nisan 2011'de, Manisaspor'a karşı sarı kırmızılıların 3-2 galip geldiği karşılaşmada takımının ilk 2 golünü kaydetmişti.
Arda, maçın 14. ve 17. dakikalarında Manisaspor ağlarını sarsmıştı.