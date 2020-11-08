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    • 08.11.2020 20:43
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    , formasıyla 9 yıllık hasretine son verdi!

    , 'in 8. haftasında ile deplasmanda karşılaştı. , takımını 48. dakikada 2-0 öne geçiren golü attı. Turan bu golle 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.

    Arda Turan 9 yıllık hasretine son verdi

    Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. Arda Turan, takımını 48. dakikada 2-0 öne geçiren golü attı.

    Bu golle beraber skor anlamında oldukça rahatlayan sarı kırmızılılarda Arda'nın gol atması yıldız futbolcu için ayrı bir önem taşıdı.

    9 YILLIK HASRETE SON VERDİ
    Arda, Galatasaray formasıyla son olarak 18 Nisan 2011'de, Manisaspor'a karşı sarı kırmızılıların 3-2 galip geldiği karşılaşmada takımının ilk 2 golünü kaydetmişti.

    Arda, maçın 14. ve 17. dakikalarında Manisaspor ağlarını sarsmıştı.
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