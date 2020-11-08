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    • 08.11.2020 23:58
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    Milli güreşçilerimizden 'da 34 madalya!

    'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nın son gününde lar, 3 altın, 1 gümüş ve 4 elde etti. , serbest stil, grekoromen ve kadınlarda toplam 34 madalyayla turnuvayı tamamladı.

    Millilerden Polonya'da 34 madalya!

    Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, grekoromen stil müsabakalarıyla sona erdi.

    lardan 72 kiloda Cengiz Arslan, 87 kiloda ve 130 kiloda Hamza Bakır altın madalya kazanırken, 97 kiloda Süleyman Demirci gümüş madalya elde etti. 72 kiloda ile Doğan Yılmaz, 87 kiloda , 130 kiloda da ise yla turnuvayı tamamladı.

    MİLLİLER 34 MADALYA KAZANDI
    Grekoromen , toplam 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya kazanıp, ev sahibi 'nın ardından turnuvada ikinciliği aldı.

    Türkiye, serbest stilde 4 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalyayla takımlar sıralamasının zirvesinde yer alırken, kadınlarda da 1 altın ve 4 bronz madalyayla üçüncü sırayı elde etmişti.

    Milli sporcular turnuvayı üç stilde 10'u altın, 6'sı gümüş ve 18'i bronz olmak üzere toplam 34 madalya ile sonlandırmış oldu.

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