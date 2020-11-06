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    • 07.11.2020 00:03
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    | MAÇ SONUCU

    'nin 7. haftasında temsilcilerimizden , 'nda Rus ekibi Khimki'yi ağırladı. Mücadele Fenerbahçe Beko'nun 83-71 üstünlüğü ile sona erdi.

    Fenerbahçe Khimki'yi devirdi

    'nin 7. haftasında temsilcilerimizden , 'nda Rus ekibi Khimki'yi ağırladı. Mücadele Fenerbahçe Beko'nun 83-71 üstünlüğü ile sona erdi.

    'nın Khimki takımını 83-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, "Takım için çok önemli bir galibiyet. Herkes katkıda bulundu, yüreğiyle oynadı. Takımın çok karakter göstermesi gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Eksiğimizle birlikte bunu çok iyi toparladık. Maçın akışına, planımıza uyduk. Yeni bir takımız, birçok şey yeni ama gelişim bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

    ZOR BİR MAÇTI
    Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis ise "Çok zor bir maçtı. Genelde gerideydik ama dönmeyi başardık. Şanssız top kayıpları kötü oldu. 19 top kaybı yaptık. Avrupa Ligi'nde 19 top kaybıyla bir takımı yenmek kolay değil." ifadelerini kullandı.

    1.P: Fenerbahçe Beko 23-20 Khimki

    İY: Fenerbahçe Beko 42-35 Khimki

    3.P: Fenerbahçe Beko 65-55 Khimki

    MS: Fenerbahçe Beko

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    Haberler Spor Fenerbahçe Beko 83-71 Khimki | MAÇ SONUCU