Fransa'da manşetlerde bir Türk! Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı Milan'ı ezdi geçti: Yusuf Zlatan'ın ışığını söndürdü

HOCASINDAN ÖVGÜ

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, "Başta Yusuf Yazıcı olmak üzere tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Milan'a karşı tarihi bir zafer aldık. Renato Sanches ve Yusuf Yazıcı'nın performansları geçen sezon çok iyi yatırımlar yaptığımızın göstergesi." dedi.