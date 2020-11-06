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Fransa'da manşetlerde bir Türk! Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı Milan'ı ezdi geçti: Yusuf Zlatan'ın ışığını söndürdü
Fransa'da manşetlerde bir Türk! Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı Milan'ı ezdi geçti: Yusuf Zlatan'ın ışığını söndürdü
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Milan ile Lille, San Siro'da karşı karşıya geldi. Lille maçı 3-0 kazandı. Milan-Lille maçına milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı damgasını vurdu. Karşılaşmada Lille'in golleri 22., 55. ve 58. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi. Fransız basını, Milan-Lille maçında hat-trick yapan Yusuf Yazıcı'ya övgüler yağdırdı. Le Parisien, "Yusuf, Milan'ı eziyor" derken, L'Equipe ise Yusuf Yazıcı'yı manşete taşıyarak, "Yazıcı, Ibra'nın ışığını söndürüyor" manşetini attı.
06.11.2020 09:53
- Son Güncelleme: 06.11.2020 09:53
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçları kapsamında Lille'in deplasmanda Milan ile karşılaştığı mücadeleye damgasını vurdu. Milli oyuncu, birçok rekor kırdı ve önemli ilklere imza attı.
2 HAFTA ÖNCE YİNE HAT-TRICK YAPMIŞTI
Lille'de forma giyen temsilcimiz Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında Sparta Prag karşısında yaptığı hat-trick ile Avrupa'nın gündemine damga vurmuştu.
SAN SIRO'DA 3 GOL BİRDEN
Milli oyuncumuz bu kez, Milan maçında da aynı başarıyı göstererek adını tarihe yazmayı başardı. Yusuf Yazıcı, 22., 55. ve 58. dakikalarda attığı gollerle Lille'i Milano'da 3-0'lık galibiyet ulaştıran isim oldu.
MAÇIN ADAMI OLDU
Yalnızca 14 gün sonra yeniden hat-trick yapma sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı, bu performansıyla birlikte gol sayısını 6'ya yükseltti ve Lille-Milan maçının da oyuncusu seçildi.
HOCASINDAN ÖVGÜ
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, "Başta Yusuf Yazıcı olmak üzere tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Milan'a karşı tarihi bir zafer aldık. Renato Sanches ve Yusuf Yazıcı'nın performansları geçen sezon çok iyi yatırımlar yaptığımızın göstergesi." dedi.