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    • 07.11.2020 11:12
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    'da operasyonu! Transfer olmaya yakın...

    Euro 2020'de A Milli Takım'da oynamak isteyen , faktörü sebebiyle 'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Wolfsburg'da aradığını bulamayan 28 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de kanatlarda oynayabildiği için Terim'in gözdelerinden. İlk defa milli formayı, İmparator'la giyen Yunus da bu transferin gerçekleşmesini arzu ediyor.

    Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimler arasında Yunus Mallı da yer alıyor. Yaklaşık 3 yıldır Wolfsburg forması giyen Yunus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yeşil-Beyazlılar'da teknik direktör Oliver Glashner, Milli futbolcumuzu bu sezon sadece 1 karşılaşmada oynattı. Artık ayrılmanın kendisi için çok daha iyi olacağını düşünen 28 yaşındaki atak orta saha oyuncusu için Cim Bom'un yanı sıra Trabzonspor ve Almanya'daki eski kulübü Mainz da devrede.

    EURO 2020'de Türk Milli Takım kadrosunda yer alabilmek için Türkiye'de oynaması gerektiğini düşünen deneyimli oyuncu, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda yer almayı istediği için tercih açısından Aslan'a daha yakın duruyor.

    FATİH TERİM İLE İLETİŞİM HALİNDE

    Fanatik'in haberine göre; 2015'te kendisine ilk kez A Milli formayı veren teknik direktör Fatih Terim'in, Galatasaray'ın başında olmasının vereceği kararda etkili olacağına kesin gözüyle bakılan Yunus Mallı'nın, deneyimli teknik adamla da sürekli iletişim halinde bulunduğu bildiriliyor.

    Devre arasında Cim Bom'un, Alman kulübünden çok düşük bir bonservis bedeli ya da hiçbir ücret ödemeden Türk yıldızı kadrosuna katmaya çalışacağı iddia ediliyor.

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    Haberler Spor Galatasaray'da Yunus Mallı operasyonu! Transfer olmaya yakın...