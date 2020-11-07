Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği isimler arasında Yunus Mallı da yer alıyor. Yaklaşık 3 yıldır Wolfsburg forması giyen Yunus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yeşil-Beyazlılar'da teknik direktör Oliver Glashner, Milli futbolcumuzu bu sezon sadece 1 karşılaşmada oynattı. Artık ayrılmanın kendisi için çok daha iyi olacağını düşünen 28 yaşındaki atak orta saha oyuncusu için Cim Bom'un yanı sıra Trabzonspor ve Almanya'daki eski kulübü Mainz da devrede.