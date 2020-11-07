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    • Spor
    • 07.11.2020 Gazete
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    Yalçın: Saçma sapan goller yedik

    Yalçın, FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Bireysel hataların çok öne çıktığı bir mücadeleydi. Kalemize gelen ilk toplar gol oluyor. Kırmızıyla motivasyonumuz düştü. 1-1'i bulduk ama 2 dakika sonra saçma sapan bir gol yedik. İlk gol de öyleydi. Böyle goller yersen kazanmazsın" dedi.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçı sonrası bireysel hatalardan yakındı. İşte 'ın öne çıkan sözleri: "Bireysel hatalar çok öne çıktı. 10 kişiyken 1-1'i buluyoruz. Yine ilk top gol oluyor. Bireysel performanslarımız çok tartışılacak gibi. Çok hata yapıyoruz."

    KIRMIZI MOTİVASYONU DÜŞÜRDÜ
    "Kırmızıyla motivasyon düştü. 1-1'i bulduk ama 2 dakika sonra saçmasapan bir gol yedik. İlk gol de öyleydi. Böyle goller yersen kazanmazsın. Bireysel hatalara yapacak bir şeyimiz yok"

    TAKIMA TEMPO AĞIR GELDİ...
    "Biz de takım olarak kötü oynadık. Nerede geçen haftaki takım, nerede bu takım. 5 gün arayla oynadık, oyuncularımıza ağır geldi herhalde bu tempo. Mağlup olduğumuz için üzgünüz"



    ERSİN GEÇEN SEZONU ARATIYOR
    "Ersin Destanoğlu geçen sezonu ne yazık ki mumla aratıyor. Ondan çok daya iyi oyunlar oynamasını bekliyoruz. Kırmızı kart pozisyonunda çok daha erken çıkabilirdi. Performansı düşüşte"



    Sergen Yalçın, tartışma yaşadığı Sumudica'ya 'sus işareti yaptı.

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    Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Saçma sapan goller yedik