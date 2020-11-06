



OYUNCULARA AĞIR GELDİ HERHALDE TEMPO

Biz kötü oynadık. Nerede geçen haftaki takım, nerede bu takım. 5 gün arayla oynadık, oyuncularımıza ağır geldi herhalde bu tempo.

Kalemize ilk gelen top 43'te gol oldu. Kaleye gelen her ilk top gol oluyor, bir kere geliyor oluyor. Bireysel hatalar çok öne çıktı. 10 kişiyken 1-1'i buluyoruz. Yine ilk top gol oluyor. Bireysel performanslar çok tartışılacak gibi. Belli oyuncuların üstüne gidiyoruz, orada çok hata yapıyoruz. Hedef koyuyoruz ya da hedef gösteriyoruz.