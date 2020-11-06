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    • 06.11.2020 20:22
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    'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Bir dönem 'ın da teknik direktörlüğünü ypan İtalya Milli Takım Teknik Direktörü 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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    İtalya Milli Takım Teknik Direktörü 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    İtalya Futbol Federasyonundan () yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan müsabakaları dolayısıyla teknik heyete periyodik kontroller bağlamında Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

    EVİNDE KARANTİNADA
    Teknik direktör Mancini'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bununla beraber herhangi bir belirti göstermediği, yürürlükteki protokoller gereği Roma'daki evinde tecrit altında olduğu ifade edildi.

    Federasyonun, 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının durumu hakkında yerel sağlık otoritelerini de bilgilendirdiği kaydedildi.

    Roberto Mancini'nin UEFA ve FIGC protokolleri gereği öngörülen tedbirleri tamamladığında milli takım kampına katılacağı belirtildi.

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