Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.11.2020 19:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2020 20:01
    ABONE OL

    FK - | CANLI ANLATIM

    FK maçı ile 'de 8. haftanın perdesi açılıyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI

    'in 8. haftasında , deplasmanda FK'ya konuk oluyor.

    Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem yönetiyor. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ | CANLI

    İLK 11'LER
    Gaziantep FK:     Günay, Papy, Tosca, Muhammet, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Kana-Biyik, Dick

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI ANLATIM