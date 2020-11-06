Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ | CANLI
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Papy, Tosca, Muhammet, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Kana-Biyik, Dick
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar