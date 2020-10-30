İki kez rekor kırdık 3.’sü için çalışıyoruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Vakıfbank Spor Kulübü'nde 3 dünya şampiyonluğuyla '2. kez' rekor kırmanın mutluluğu yaşanıyor. Vakıf- Bank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bu başarılarımız sayesinde Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık. 2. kez rekor kırdık ve 3.'sü için de çoktan çalışmaya başladık" dedi.

ANTALYA'DA TAMER TUNA DÖNEMİ SONA ERDİ

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Antalyaspor'da, 2019-

2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

ZEKİ ÇELİK GOL ATTI LİLLE BERABERE: 2-2

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynanan maçta Lille, evinde Celtic ile 2-2 berabere kaldı. Fransız ekibinde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı maça 11'de başlarken, Burak Yılmaz 64. dakikada oyuna dahil oldu. 2-0 geriye düşen Lille, 67'de Zeki Çelik'in golüyle farkı 1'e indirdi. 75'te Ikone maçın skorunu ilan etti: 2-2. Lille, 2. maçlar sonunda 4 puana ulaştı.