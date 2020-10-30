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    • Spor
    • 30.10.2020 Gazete
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    İki kez rekor kırdık 3.’sü için çalışıyoruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Vakıfbank Spor Kulübü’nde 3 dünya şampiyonluğuyla ‘2. kez’ rekor kırmanın mutluluğu yaşanıyor. , “Bu başarılarımız sayesinde Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık. 2. kez rekor kırdık ve 3.’sü için de çoktan çalışmaya başladık” dedi.

    İki kez rekor kırdık 3.’sü için çalışıyoruz

    Vakıfbank Spor Kulübü'nde 3 dünya şampiyonluğuyla '2. kez' rekor kırmanın mutluluğu yaşanıyor. , "Bu başarılarımız sayesinde Türk bayrağını dünyanın her yerine taşıdık. 2. kez rekor kırdık ve 3.'sü için de çoktan çalışmaya başladık" dedi.

    ANTALYA'DA DÖNEMİ SONA ERDİ
    Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. 'da, 2019-
    2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

    GOL ATTI LİLLE BERABERE: 2-2
    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynanan maçta Lille, evinde Celtic ile 2-2 berabere kaldı. Fransız ekibinde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı maça 11'de başlarken, Burak Yılmaz 64. dakikada oyuna dahil oldu. 2-0 geriye düşen Lille, 67'de Zeki Çelik'in golüyle farkı 1'e indirdi. 75'te Ikone maçın skorunu ilan etti: 2-2. Lille, 2. maçlar sonunda 4 puana ulaştı.

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    Haberler Spor İki kez rekor kırdık 3.’sü için çalışıyoruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)