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    • 29.10.2020 22:09
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    SON DAKİKA: 'da koronavirüs paniği! Bir futbolcu pozitif çıktı

    Kulübü, hesabından yaptığı açıklamada bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

    Galatasaray'da koronavirüs paniği

    SON DAKİKA HABERİ... Kulübü, hesabından yaptığı açıklamada bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray'da koronavirüs paniği! Bir futbolcu pozitif çıktı