SON DAKİKA HABERİ... Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."