





PREMIER LİG İÇİN DE SORUN

Özil'in 20 milyon takipçisine yaptığı paylaşım sadece Arsenal için değil, İngiltere Premier Lig için de sorun oldu. Arsenal yöneticileri, Özil'i siyasi açıklamalardan kaçınmaya çağırdı. Arsenal'in, Çin yeni yılını kutlamak için gönderdiği ürünlerden bile ismi çıkarıldı. Pandemi nedeniyle maaşında kesinti yapılmasını da kabul etmeyen Özil, hedefteki isim haline geldi.











MAAŞTA İNDİRİMİ REDDETTİ

Mesut Özil'in Arsenal'de istenmeyen adam ilan edilmesinin bir sebebi de teknik direktör Mikel Arteta'nın pandemi nedeniyle oyuncularından ücretlerinde indirime gitme çağrısı oldu. Tüm futbolcular yüzde 12.5'luk maaş kesintisini imzalarken Özil, kulüpten dışlanmak pahasına indirimi kabul etmedi. Özil, Londra'yı terk etmek istememesine rağmen kulüp tarafından satış listesine kondu. Yaz boyunca transfer fırsatı olmasına rağmen, hiç bir teklif yıldız futbolcuya cazip gelmedi. Son durumu geçen hafta netleşen Özil, Arsenal tarafından ne Premier Lig ne de Avrupa Ligi kadrosuna yazıldı. Bu karara tepki gösteren Özil, devre arası transfer olana kadar futboldan uzak kalacak.





