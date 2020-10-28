Denizlispor maçının 67. dakikasında Varela'ya yaptığı sert faul sonrası VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gören Josef de Souza tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

Kural dışı hareketi gerekçesiyle en az 2 maç ceza verilmesi beklenen Brezilyalı oyuncunun, gördüğü kırmızı karttan sonra elindeki su şişesini protesto amaçlı olarak yere fırlatmasının da raporda yer aldığı ortaya çıktı.