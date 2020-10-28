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    • 28.10.2020 10:28
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    'ta PFDK tehlikesi! 3 maç ceza alabilir

    Denizli ile oynanan maçta kırmızı kart gören "kural dışı" hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. En az 2 maç ceza alması beklenen Brezilyalı oyuncunun karar sonrası elindeki su şişesini yere fırlattığı ve bu durumun da raporda yer aldığı ortaya çıktı. Rapor sonrası Souza'nın cezasının 3 maç olabileceği belirtildi.

    Beşiktaş'ta PFDK tehlikesi! 3 maç ceza yolda

    Denizlispor maçının 67. dakikasında Varela'ya yaptığı sert faul sonrası VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gören Josef de Souza tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.

    Kural dışı hareketi gerekçesiyle en az 2 maç ceza verilmesi beklenen Brezilyalı oyuncunun, gördüğü kırmızı karttan sonra elindeki su şişesini protesto amaçlı olarak yere fırlatmasının da raporda yer aldığı ortaya çıktı.

    Milliyet'te yer alan habere göre, hakem Alper Ulusoy'un raporu doğrultusunda Josef'e perşembe günü PFDK'dan 3 maç ceza çıkabileceği ileri sürüldü.

    Deneyimli futbolcu 3 maç ceza alması halinde Malatyaspor ve Gaziantep FK (D) karşılaşmalarının yanı sıra Medipol Başakşehir müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.
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    Haberler Spor Beşiktaş'ta PFDK tehlikesi! Josef de Souza 3 maç ceza alabilir