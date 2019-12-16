Bugünkü
Takvim

liler, 'in Uygur Türkleri ile ilgili açıklamalarını hazmedemedi!

'deki elçimiz , 'e ilişkin bir metin paylaştı. Özil’in Uygur Türkleri ile ilgili açıklaması Çin’i kızdırdı. -Manchester City maçı yayından kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriÇinliler, Mesut Özil'in Uygur Türkleri ile ilgili açıklamalarını hazmedemedi!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri