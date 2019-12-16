İngiltere'deki futbol elçimiz Mesut Özil, Çin'e ilişkin bir metin paylaştı. Arsenal, "Kişisel görüşüdür" diye açıklama yaptı.
Ancak o mesaj, Çin'de tepkilere yol açtı. Devlet televizyonu da Arsenal-Manchester City maçını yayınlamama kararı aldı.
Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times, "Özil'in paylaşımının Çinli taraftar ve futbol yöneticilerini rahatsız ettiğini yazdı.
Ancak o mesaj, Çin'de tepkilere yol açtı. Devlet televizyonu da Arsenal-Manchester City maçını yayınlamama kararı aldı.
Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times, "Özil'in paylaşımının Çinli taraftar ve futbol yöneticilerini rahatsız ettiğini yazdı.
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