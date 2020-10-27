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    • 28.10.2020 01:46
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    Şampiyonlar Ligi'nde gece tamamlandı! - maçı konuşuldu

    Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın maçları tamamlandı. Avrupa unun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 2. maçlar yapıldı. B Grubu'nda , 'a karşı 1 puanı, son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gece tamamlandı! Real Madrid-Borussia Mönchengladbach maçı konuşuldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 2. maçlar yapıldı.

    B Grubu'nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach'a karşı 1 puanı, son dakikalarda bulduğu gollerle kurtardı.

    Maç, ev sahibi Borussia Mönchengladbach'tan Thuram'ın 33 ve 58, Real Madrid'den Benzema'nın 87 ve Casemiro'nun 90+3'üncü dakikada attığı gollerle 2-2 bitti.

    C Grubu'nda Olympique Marsilya'yı 3-0 mağlup eden Manchester City, D Grubu'nda da Midtjylland'ı 2-0 yenen Liverpool, 2'de 2 yaptı.

    İkinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:

    Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

    Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 3-2

    B Grubu:

    Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0

    Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2

    C Grubu:

    Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0

    Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 0-3

    D Grubu:

    Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda): 2-2

    Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0
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    Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gece tamamlandı! Real Madrid-Borussia Mönchengladbach maçı konuşuldu