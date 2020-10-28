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    • 28.10.2020 14:42
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    'nun yeni görevini resmen açıkladı | SON DAKİKA

    SON DAKİKA HABERİ... , geçtiğimiz sezon futbolu bırakan 'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı. Emre Belözoğlu, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törende, sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzaladı.

    Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı.

    Sezon başından beri sarı-lacivertli ekipte çalışan ve tüm transferlerde başrol oynayan deneyimli futbol adamının yeni görevi, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle açıklandı.

    "NE TAKDİR EDERSENİZ KABULÜMDÜR"

    Basın toplantısında ilk olarak sözü alan Başkan Ali Koç, Belözoğlu'nun yeni görevini şu sözlerle duyurdu:

    "Emre Belözoğlu yeni sportif direktörümüzdür. Emre Belözoğlu ile sözleşme şartlarını konuşmadık, 'Ne takdir ederseniz kabulümdür' dedi, açık çek verdi. Emre gerçek bir Mohikan. Söz konusu Fenerbahçe olunca Emre limit tanımaz."
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    Haberler Spor Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun yeni görevini resmen açıkladı | SON DAKİKA