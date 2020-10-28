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    • 28.10.2020 19:40
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    Şampiyonlar Ligi Medipol - Paris Saint-Germain |

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , Fransız devi 'yi ağırlıyor. Başakşehir Stadyumu'ndaki mücadele öncesi Başakşehir ve PSG'nin sahaya çıkacakları 11'ler belli oldu.

    Başakşehir-PSG | CANLI
    'de şampiyon olarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılan , 2. maçında evinde 'yi ağırlıyor. Temsilcimi Başakşehir ve PSG'nin sahaya çıkacakları ilk 11'ler belli oldu.

    İŞTE İLK 11'LER

    Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, İrfan Can, , Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

    PSG: Henüz belli değil.

    BAŞAKŞEHİR 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN
    Başakşehir'de zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. ekibinde, sakatlıkları süren; Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike, Stadı'nda oynanacak dev mücadelenin kadrosunda yer almayacak.

    PSG'DE DE EKSİKLER VAR
    Fransız ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde birçok oyuncunun sakatlığı sürüyor. PSG'de Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

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