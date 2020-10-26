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    • 26.10.2020 14:53
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    'da koronavirüs depremi! 5 isim birden pozitif

    Son dakika haberine göre milli futbolcumuz 'nun da formasını giydiği 'da Roma maçı öncesi 5 ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

    Avrupa devinde korona depremi! 5 isim birden pozitif

    İtalya Serie A ekiplerinden , kalecisi Donarumma ile oyuncularından Hauge'nin yanı sıra teknik ekipten 3 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
    Serie A'da bugün Roma ile karşı karşıya gelecek olan Milan'a müsabaka öncesi kötü haber geldi. Milano temsilcisinden yapılan açıklamada kaleci Gianluigi Donarumma ve Jens Petter Hauge ile birlikte teknik heyetten de 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Korona virüse yakalanan futbolcu ve teknik heyet personellerinin karantinaya alındıkları aktarılırken, pozitif olan 5 kişinin de semptom göstermediği bilgisi paylaşıldı.

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    Haberler Spor Milan'da koronavirüs depremi! 5 isim birden pozitif