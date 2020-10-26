Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası yönetimi hedef alan demeçleri sonrası toplantı kararı aldı.
Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim katıldı.
Toplantı sırasında Fatih Terim'in sosyal medya hesabından bir paylaşım geldi ve "Her şey yolunda" mesajı atıldı.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise yaptığı açıklamada, "Hocamız da tweet attı, hiç bir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz" dedi.