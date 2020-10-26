Paul Pogba Müslüman mı? Paul Pogba nereli, dini nedir?

Paul Pogba Müslüman mı? Paul Pogba nereli? Paul Pogba dini merak konusu oldu. Yıldız futbolcu Pogba'nın İslam ile ilgili sözleri gündem oldu. Fransa Milli Takımı'nı bıraktığı iddia edilen Pogba'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı. The Sun'ın haberine göre Pogba'nın, Macron'un İslam karşıtı açıklamaları sonrasında Fransa Milli Takımı'na veda ettiği ileri sürüldü.

PAUL POGBA MÜSLÜMAN MI?

Paul Pogba, 15 Mart 1993'te Gineli müslüman bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Seine-et-Marne şehrinin Lagny-sur-Marne bölgesinde dünyaya geldi. Pogba'nın kendisinden büyük, ikiz olan aynı zamanda futbolcu olan iki erkek kardeşi vardır. Bu kardeşlerinden Florentin,Sedan takımında forma giyerken, Mathias ise İngiliz kulübü Crewe Alexandra'da forma giymektedir.