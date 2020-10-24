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    • 24.10.2020 18:53
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    Son dakika: 'un maçı kamp kadrosu belli oldu

    'in 6. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavililerin kafilesi belli oldu. İşte Fırtına'nın kadrosu...

    Fırtına'nın kadrosu belli oldu

    'in 6. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavililerin kafilesi belli oldu.

    Trabzonspor'dan yapılan açıklaması şu şekilde:
    Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kadromuz şu futbolcularımızdan oluşuyor

    UĞURCAN ÇAKIR

    ERCE KARDEŞLER

    ARDA AKBULUT

    ATAKAN GÜNDÜZ

    MAJID HOSSEINI

    GASTON CAMPI

    EDGAR IE

    VITOR HUGO

    JOAO PEREIRA

    SERKAN ASAN

    MARLON XAVIER

    KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

    FLAVIO DA SILVA

    LEWIS BAKER

    SAFA KINALI

    AHMET CANBAZ

    BİLAL BAŞACIKOĞLU

    FOUSSENI DIABATE

    ABDULKADİR ÖMÜR

    YUSUF SARI

    ANTHONY NWAKAEME

    BENIK AFOBE

    DJANINY SEMEDO

    STIVEN PLAZA

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    Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu