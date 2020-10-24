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    • 24.10.2020 17:44
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    - | CANLI ANLATIM

    Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan 'da ile karşı karşıya geliyor. Stadı'nda oynanan 7. hafta mücadelesinin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Barcelona - Real Madrid | CANLI

    İspanya La Liga'nın 7. haftasında ezeli rakipler ile karşılaşıyor. Barça'nın Stadı'nda Real'i konuk ettiği müsabakayı Juan Martinez Munuera yönetiyor.

    Karşılaşma öncesinde Real Madrid ligde oynadığı 5 maçta 10 puan, Barcelona ise 4 maçta 7 puan topladı.

    BARCELONA - REAL MADRİD | CANLI

    İLK 11'LER
    Barcelona: Neto, Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Sergio, De Jong, Pedri, Coutinho, Ansu Fati, Messi.

    Real Madrid: Courtois, Ramos, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Asensio, Vinícius Júnior, Benzema.

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