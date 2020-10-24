İspanya La Liga'nın 7. haftasında ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid karşılaşıyor. Barça'nın Nou Camp Stadı'nda Real'i konuk ettiği müsabakayı Juan Martinez Munuera yönetiyor.
Karşılaşma öncesinde Real Madrid ligde oynadığı 5 maçta 10 puan, Barcelona ise 4 maçta 7 puan topladı.
BARCELONA - REAL MADRİD | CANLI
İLK 11'LER
Barcelona: Neto, Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Sergio, De Jong, Pedri, Coutinho, Ansu Fati, Messi.
Real Madrid: Courtois, Ramos, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Asensio, Vinícius Júnior, Benzema.