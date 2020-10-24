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    • 24.10.2020 19:11
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    - CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 6. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Başakşehir - Antalyaspor CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 6. haftasında sahasında 'u ağırlıyor.

    lk 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u mağlup ederek seri yakalamak istiyor.

    Fraport TV Antalyaspor ise ligde çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve 8 puan elde etti.

    İLK 11'LER
    Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan, Deniz, Visca, Crivelli, Demba Ba.

    Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Nuri, Podolski, Orgill, Kudriashov, Amilton, Mert, Bünyamin, Veysel.

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