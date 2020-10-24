İSKENDER GÜNEN: Newton'un sistemi bu kadroya uygun değil. Savunmada bireysel hatalar çok yapılıyor. Fener orta sahası Trabzon'a göre çok ağır basıyor. Newton'a bu maçta çok iş düşüyor.

DERBİDE AKIL OYUNLARI

TAKVİM yazarları İlker Yağcıoğlu ve İskender Günen derbide hocalara önemli iş düştüğünde birleşti. Yağcıoğlu, "Özellikle Trabzon'un nasıl oynayacağı önemli. Trabzon açık oynarsa Samatta'nın işi kolaylaşır. Kapalı oynarsa işte burda Fener'in sorunu var.

Erol Bulut doğru tercihler vetektikle bu sorunu aşmalı"dedi.ise "bu maçta çok iş düşüyor.Savunmada bireyselhataların önüne geçilmeli.ortasahada üstün.özellikle bu sıkıntıya çarebulmalı" ifadesini kullandı.





EROL BULUT'TAN VUR EMRİ!

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut derbi taktiğini futbolcuların adeta beynine kazırken, dün oyuncularına yut emri verdi! Trabzonspor'un savunma ve orta sahada kalabalık olacağını varsayan başarılı teknik adam, "Maçın belli bölümlerinde oyun sıkışabilir. Bu yüzden kanatları kullanın ve kaleyi gördüğünüzde de şut çekin. Her şuttan sonra dönen topları mutlaka takip edin" uyarısında bulundu.

PELKAS YİNE FORMAYI KAPTI

Erol Bulut taktik idmanlarda Pelkas'ı yine sol kanatta oynatıyor. İlk maçında Göztepe'ye gol atan Yunan oyuncunun morali son derece iyi.

FENER TAKTİK ÇALIŞTI

Derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dün taktik ağırlıklı bir adman gerçekleştirdi. Belinde ağrı olan Ferdi Kadıoğlu yine takımdan ayrı çalıştı. 1.5 saat süren çalışma sonunda şut çalışması yapıldı. Fenerbahçe Trabzon derbisinin hazırlıklarını bugün tamamlayacak.

FENER'DE TESTLER NEGATİF

Fenerbahçe'de teknik kadro, futbolcular ve çalışanlara yapılan covid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı.

SAMATTA'NIN SÜRATİ FENER'İN KOZU

Trabzonspor'un açık futbol oynaması durumunda Samatta hızı ve çabukluğuyla ön plana çıkabilir. Fener'de Sosa ve Gustavo takımın 2 lideri olacak.

BEKLE BİZİ FENERBAHÇE

Tüm motivasyonunu Fenerbahçe maçına veren Trabzonspor'da futbolcular bu maç için adeta geri sayıma geçmiş durumda. Yeni bir sayfa açmak isteyen futbolcular gözünü kararttı. Fenerbahçe'yi yenmekten başka bir şey düşünmeyen Bordo-Mavililer'de geçen hafta Başakşehir karşısında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, Nwakaeme, "Tüm takım bu maça odaklandık. Galibiyet için her şeyi yapacağız. Rakibimiz bizi biz de onları iyi tanıyoruz" dedi.

NEWTON: SAKİN KALMALIYIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, oyuncularını uyararak "Hırsınız iyi ama böyle maçlarda sakin kalmak da önemli" dedi.

TRABZON'DA POZİTİF VAKA

Trabzonspor'da yapılan covid-19 testlerinde 1 futbolcunun pozitif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun karantina altına alındığı ve tedavisine başlandığı açıklandı. Bu arada dün 1.5 saat çalışan Bordo- Mavililer, son çalışmayı bu sabah yapıp İstanbul'a gelecek.

FLAVİO AFFETTİRECEK!

Trabzonspor forması ile şu ana kadar iki kırmızı kart gören Flavio, "Performansımla kendimi affettireceğim" dedi.

ZOR MAÇLARIN ADAMI NWAKAEME

Hastalığını atlatan Nwakaeme derbide Trabzon'un önemli kozu olacak. Zorluk derecesi yüksek maçları da çok seviyor.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor 25 Ekim tarihinde saat 19.00'da Kadıköy Ülker Stadyumunda oynanacak. Dev derbiyi Bein Sports yayınlayacak.