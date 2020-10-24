Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesinde TAKVİM yazarları İlker Yağcıoğlu ve İskender Günen karşılaşmanın analızini yaptı. İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'nin net favori olduğunu, kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyledi. İskender Günen ise Fener'in kadro zenginliğini doğruladı ancak seyircinin olmamasını Trabzon'un avantajı olarak gördü.
TRABZONSPOR İÇİN FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇ
Maçın favorisinin Fenerbahçe olduğuna katılıyor musunuz?
İLKER YAĞCIOĞLU: Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maçın favorisi olduğu bir gerçek. Trabzon açısından ise final gibi bir maç. Hem kötü gidişe dur demek hem de hocaları Newton'ın son maçı olma ihtimali Bordo-Mavililer'in motivasyonunu arttıracaktır.
İSKENDER GÜNEN: Aslına bakarsanız şartlar eşit. Fenerbahçe kendi sahasında bile olsa büyük bir destek verecek seyirci avantajına sahip değil. Bu da seyirci avantajını ortadan kaldıran bir gerçek.
FENERBAHÇE SAVUNMA VE ORTA SAHADA GÜÇLÜ
Sizce iki takım hangi bölgelerde daha üstün gözüküyor?
İLKER YAĞCIOĞLU: İlk 5 haftada Erol Bulut'un oyunun savunma yönünü iyi kurguladığına şahit olduk. Özellikle Gustavo, Sosa ve Ozan üçlüsü takımın her şeyi. Bu üçlünün yapacağı baskı ve kazanacakları toplar Fenerbahçe'nin maçtaki en büyük kozu. Eğer Trabzon kapalı savunma yapmazsa Samatta bu maçta yıldızlaşır.
İSKENDER GÜNEN: Sörloth, Sosa ve Novak artık yok. Fenerbahçe'nin kadrosu çok zengin. Savunma güvenliği ve orta sahası çok güçlü. Trabzonspor orta sahası ise zayıf. Uğurcan bile geçen sezondan daha formsuz. Trabzonspor ancak Abdülkadir Ömür ve Nwaekeme'nin bireysel yeteneklerine kalmış durumda.
EDDIE NEWTON'A BU MAÇTA ÇOK İŞ DÜŞÜYOR
Maçın kaderini belirleyecek faktörler nelerdir?
İLKER YAĞCIOĞLU: Eğer Trabzonspor bu maçta açık futbol sergiler orta saha ve defans bloğunda savunma güvenliğini sıkı tutmazsa hızlı oynayan bekleriyle Fener rahat yener.
İSKENDER GÜNEN: Newton'un sistemi bu kadroya uygun değil. Savunmada bireysel hatalar çok yapılıyor. Fener orta sahası Trabzon'a göre çok ağır basıyor. Newton'a bu maçta çok iş düşüyor.
DERBİDE AKIL OYUNLARI
TAKVİM yazarları İlker Yağcıoğlu ve İskender Günen derbide hocalara önemli iş düştüğünde birleşti. Yağcıoğlu, "Özellikle Trabzon'un nasıl oynayacağı önemli. Trabzon açık oynarsa Samatta'nın işi kolaylaşır. Kapalı oynarsa işte burda Fener'in sorunu var.
Erol Bulut doğru tercihler ve tektikle bu sorunu aşmalı" dedi. İskender Günen ise "Eddie Newton'a bu maçta çok iş düşüyor. Savunmada bireysel hataların önüne geçilmeli. Fenerbahçe orta sahada üstün. Newton özellikle bu sıkıntıya çare bulmalı" ifadesini kullandı.
EROL BULUT'TAN VUR EMRİ!
Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut derbi taktiğini futbolcuların adeta beynine kazırken, dün oyuncularına yut emri verdi! Trabzonspor'un savunma ve orta sahada kalabalık olacağını varsayan başarılı teknik adam, "Maçın belli bölümlerinde oyun sıkışabilir. Bu yüzden kanatları kullanın ve kaleyi gördüğünüzde de şut çekin. Her şuttan sonra dönen topları mutlaka takip edin" uyarısında bulundu.
PELKAS YİNE FORMAYI KAPTI
Erol Bulut taktik idmanlarda Pelkas'ı yine sol kanatta oynatıyor. İlk maçında Göztepe'ye gol atan Yunan oyuncunun morali son derece iyi.
FENER TAKTİK ÇALIŞTI
Derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dün taktik ağırlıklı bir adman gerçekleştirdi. Belinde ağrı olan Ferdi Kadıoğlu yine takımdan ayrı çalıştı. 1.5 saat süren çalışma sonunda şut çalışması yapıldı. Fenerbahçe Trabzon derbisinin hazırlıklarını bugün tamamlayacak.
FENER'DE TESTLER NEGATİF
Fenerbahçe'de teknik kadro, futbolcular ve çalışanlara yapılan covid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı.
SAMATTA'NIN SÜRATİ FENER'İN KOZU
Trabzonspor'un açık futbol oynaması durumunda Samatta hızı ve çabukluğuyla ön plana çıkabilir. Fener'de Sosa ve Gustavo takımın 2 lideri olacak.
BEKLE BİZİ FENERBAHÇE
Tüm motivasyonunu Fenerbahçe maçına veren Trabzonspor'da futbolcular bu maç için adeta geri sayıma geçmiş durumda. Yeni bir sayfa açmak isteyen futbolcular gözünü kararttı. Fenerbahçe'yi yenmekten başka bir şey düşünmeyen Bordo-Mavililer'de geçen hafta Başakşehir karşısında hastalığı nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, Nwakaeme, "Tüm takım bu maça odaklandık. Galibiyet için her şeyi yapacağız. Rakibimiz bizi biz de onları iyi tanıyoruz" dedi.
NEWTON: SAKİN KALMALIYIZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, oyuncularını uyararak "Hırsınız iyi ama böyle maçlarda sakin kalmak da önemli" dedi.
TRABZON'DA POZİTİF VAKA
Trabzonspor'da yapılan covid-19 testlerinde 1 futbolcunun pozitif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun karantina altına alındığı ve tedavisine başlandığı açıklandı. Bu arada dün 1.5 saat çalışan Bordo- Mavililer, son çalışmayı bu sabah yapıp İstanbul'a gelecek.
FLAVİO AFFETTİRECEK!
Trabzonspor forması ile şu ana kadar iki kırmızı kart gören Flavio, "Performansımla kendimi affettireceğim" dedi.
ZOR MAÇLARIN ADAMI NWAKAEME
Hastalığını atlatan Nwakaeme derbide Trabzon'un önemli kozu olacak. Zorluk derecesi yüksek maçları da çok seviyor.
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor 25 Ekim tarihinde saat 19.00'da Kadıköy Ülker Stadyumunda oynanacak. Dev derbiyi Bein Sports yayınlayacak.