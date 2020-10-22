UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda Sparta Prag'a konuk oldu. Letna Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yusuf Yazıcı 45+1'inci dakikada attığı golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47'nci dakikada Dockal skora dengeyi getirdi.