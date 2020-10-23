Fildişi Sahilli futbolcu, Fulham'ın lig maçları kadrosuna adı yazılan isimlerden olmamıştı. Kış transfer dönemine kadar lig maçlarında forma giyemeyecek Seri'nin ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

MENAJERİNE SÖYLEDİ

Seri'ye yıllık 2.8 milyon euro maaş ödeyen Fulham'ın bu bedelin en azından yarısından kurtulmak için oyuncuyu göndermek istediği kaydedildi. Seri'nin de menajeri Franklin Mala'ya "Galatasaray'a dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.