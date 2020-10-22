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    • 22.10.2020 22:08
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    Villareal - Sivasspor |

    'nde heyecan grup karşılaşmalarıyla başladı. Ülkemizi temsil eden tek takım konumunda olan Sivasspor, ilk maçında zorlu Villareal deplasmanına çıktı. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    Villareal - Sivasspor | CANLI
    'nde heyecan grup karşılaşmalarıyla başladı. Ülkemizi temsil eden tek takım konumunda olan Sivasspor, ilk maçında zorlu Villareal deplasmanına çıktı.


    İLK 11'LER

    Villareal: Rulli, Pena, Albiol, Foyth, J. Costa, Trigueros, Baena, Coquelin, Kubo, Bacca, Samuel

    Sivasspor: Samassa, Robin, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, , Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode

    RIZA ÇALIMBAY: TAKIMIMA İNANIYORUM
    , teknik direktörlük kariyerinde Avrupa Kupaları'na ilk kez Denizlispor ile katıldığını ve çok güçlü rakipleri elediklerini hatırlattı. Sivasspor ile de Avrupa'da başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

    Kendi gücümüze ve bütçemize göre transferler yaptık, ona göre yolumuza devam ediyoruz. Buradaki en önemli şey inanmak. Tek hedefimiz ilk ikiye girip gruptan çıkmak. Yolumuza tek tek bakacağız. Sahamızda üst üste oynayacağımız iki maç var, inşallah taraftar da alınırsa o zaman bizim için büyük bir avantaj olur. Ondan sonra deplasmanlarda muhakkak puan alırız. Takımıma güveniyorum ve inanıyorum. Geçen sezon Sivasspor güzel şeyler yaptı. İnşallah bu sene de aynısını yapacağız.

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