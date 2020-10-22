İLK 11'LER
Villareal: Rulli, Pena, Albiol, Foyth, J. Costa, Trigueros, Baena, Coquelin, Kubo, Bacca, Samuel
Sivasspor: Samassa, Robin, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Yatabare, Fajr, Gradel, Kayode
RIZA ÇALIMBAY: TAKIMIMA İNANIYORUM
Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa Kupaları'na ilk kez Denizlispor ile katıldığını ve çok güçlü rakipleri elediklerini hatırlattı. Sivasspor ile de Avrupa'da başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:
Kendi gücümüze ve bütçemize göre transferler yaptık, ona göre yolumuza devam ediyoruz. Buradaki en önemli şey inanmak. Tek hedefimiz ilk ikiye girip gruptan çıkmak. Yolumuza tek tek bakacağız. Sahamızda üst üste oynayacağımız iki maç var, inşallah taraftar da alınırsa o zaman bizim için büyük bir avantaj olur. Ondan sonra deplasmanlarda muhakkak puan alırız. Takımıma güveniyorum ve inanıyorum. Geçen sezon Sivasspor güzel şeyler yaptı. İnşallah bu sene de aynısını yapacağız.