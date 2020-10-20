Fransa Ligi'nde Lille liderliğe yükselirken Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik performanslarıyla takımlarını sırtlıyor. Son lig maçında Lille, Lens engelini 4-0'lık gibi farklı bir skorla geçerken Zeki Çelik ve Burak mücadeleye ilk 11'de başladı.