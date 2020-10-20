Fransa Ligi'nde Lille liderliğe yükselirken Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik performanslarıyla takımlarını sırtlıyor. Son lig maçında Lille, Lens engelini 4-0'lık gibi farklı bir skorla geçerken Zeki Çelik ve Burak mücadeleye ilk 11'de başladı.
Yusuf Yazıcı ise mücadeleye 76. dakikada dahil oldu. Maçta ilk golü Burak atarken Yusuf Yazıcı da perdeyi kapatan golü atmayı başardı.
Özellikle Beşiktaş'tan transfer edilen Burak Lille forması altında çıktığı 7. maçında 3. golünü atarken beklentileri boşa çıkarmadı.
Bu arada milli oyuncunun attığı gol sonrasında Lille Kulübü sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk bayrağı notuyla paylaştı.