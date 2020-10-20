Süper Lig'in 5. haftası, dün oynanan Galatasaray-Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Denizlispor maçlarıyla sona erdi. Fenerbahçe ile Başakşehir haftayı 3 puanla kapatırken, Trabzonspor ile Galatasaray ile mağlup oldu. Beşiktaş ise haftayı bay geçti.
Türk Telekom Stadı'nda 90+5. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Alanyaspor liderliğini korurken, 11 puanlı Fenerbahçe 2. sırada yer aldı. 7 puanda kalan Galatasaray 6. sıraya düşerken, 1 maçı eksik olan Beşiktaş haftayı 18. sırada kapattı.
İşte oluşan puan durumu ve haftanın fikstürü:
SÜPER LİG'DE 5. HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU
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SÜPER LİG'DE 6. HAFTA FİKSTÜRÜ
Attığı golle Alanya'yı zirveye taşıyan Davidson, toplamda 5. kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Brezilyalı golcünün hemen arkasından 4'er golü bulunan Falcao ile Remy geliyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü, attığı 4 golün 3'ünü penaltıdan kaydederken, Remy ise Ankaragücü maçında hat-trick yaparak bu sayıya ulaştı.
Davidson - 5 gol
Falcao - 4 gol
Remy - 4 gol
Gamarra - 3 gol
Kravets - 3 gol
Sabo - 3 gol