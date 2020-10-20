Süper Lig'in 5. haftası, dün oynanan Galatasaray-Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Denizlispor maçlarıyla sona erdi. Fenerbahçe ile Başakşehir haftayı 3 puanla kapatırken, Trabzonspor ile Galatasaray ile mağlup oldu. Beşiktaş ise haftayı bay geçti.