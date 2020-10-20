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    • 20.10.2020 10:32
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    'de son puan durumu, sıralama, gol krallığı ve 6. hafta maçları!

    'in 5. haftası dün gece - maçı ile sona erdi.  Süper Lig'de 5. hafta maçları tamamlanırken, ortaya dikkat çeken bir tablo çıktı. Hangi takım lider, kim ikinci? Gol krallığında son durum ve , , Galatasaray, Tranzonspor, Alanyaspor, 'in 6. hafta fikstürü ne?  İşte Süper Lig'de 5. hafta sonunda oluşan puan durumu...

    Süper Lig'in 5. haftası, dün oynanan Galatasaray-Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Denizlispor maçlarıyla sona erdi. Fenerbahçe ile Başakşehir haftayı 3 puanla kapatırken, Trabzonspor ile Galatasaray ile mağlup oldu. Beşiktaş ise haftayı bay geçti.

    Türk Telekom Stadı'nda 90+5. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Alanyaspor liderliğini korurken, 11 puanlı Fenerbahçe 2. sırada yer aldı. 7 puanda kalan Galatasaray 6. sıraya düşerken, 1 maçı eksik olan Beşiktaş haftayı 18. sırada kapattı.

    İşte oluşan puan durumu ve haftanın fikstürü:

    SÜPER LİG'DE 5. HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU

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    SÜPER LİG'DE 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

    Attığı golle Alanya'yı zirveye taşıyan Davidson, toplamda 5. kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Brezilyalı golcünün hemen arkasından 4'er golü bulunan Falcao ile Remy geliyor.

    Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü, attığı 4 golün 3'ünü penaltıdan kaydederken, Remy ise Ankaragücü maçında hat-trick yaparak bu sayıya ulaştı.

    Davidson - 5 gol
    Falcao - 4 gol
    Remy - 4 gol
    Gamarra - 3 gol
    Kravets - 3 gol
    Sabo - 3 gol
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    Haberler Spor Süper Lig'de son puan durumu, sıralama, gol krallığı ve 6. hafta maçları!