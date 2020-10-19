Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Cimbom'un teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Zaten bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri.

Emeklerin yazık olduğu bir maç daha. Malesef oyuncumuzun profesyonellikle uzaktan, yakından alakası olmayan bir hareketi bizi 10 kişi bıraktı.

Bireysel hataları önleyemiyoruz. Bireysel hataları önleyemeyince olmuyor. Üzgünüm, çok üzgünüm."