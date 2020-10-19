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    • 19.10.2020 22:48
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    'ın 'a mağlubiyetinin ardından küplere bindi! "VAR değil sağlık taraması"

    'in 5. haftasında sahasında 'a 2-1 yenildi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların , açıklamalarda bulundu. Bireysel hatalardan yakınan Terim aynı zamanda VAR kararlarına da tepki gösterdi. Deneyimli teknin hoca "Zaten bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri" dedi.

    VAR değil sağlık taraması

    'in 5. haftasında , Stadı'nda Aytemiz 'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Cimbom'un açıklamalarda bulundu.

    Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    "Zaten bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor. Öyle tarıyorlar bizim golleri.

    Emeklerin yazık olduğu bir maç daha. Malesef oyuncumuzun profesyonellikle uzaktan, yakından alakası olmayan bir hareketi bizi 10 kişi bıraktı.

    Bireysel hataları önleyemiyoruz. Bireysel hataları önleyemeyince olmuyor. Üzgünüm, çok üzgünüm."

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