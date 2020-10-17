Hatayspor-Erzurum maçına corona engeli

Hatayspor'da coronavirüs depremi.

Bordo-Beyazlı ekipte 17'si futbolcu olmak üzere teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam 19 kişide coronavirüse rastlanan Hatayspor'un ligde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maç da ileri bir tarihe ertelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hatyaspor'un hocası Ömer Erdoğan, takım olarak tesislerde izolasyon altında olduklarını söyledi. Kurallar gereği bir takımın sahaya çıkması için en az 14 sağlıklı futbolcusu olması gerekiyor.