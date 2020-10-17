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    • Spor
    • 17.10.2020 Gazete
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    -Erzurum maçına corona engeli

    'da coronavirüs i. Bordo-Beyazlı ekipte 17'si futbolcu olmak üzere ve bir kulüp personelinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam 19 kişide coronavirüse rastlanan Hatayspor'un ligde yarın ile oynayacağı maç da ileri bir tarihe ertelendi.

    Hatayspor-Erzurum maçına corona engeli

    'da coronavirüs i.

    Bordo-Beyazlı ekipte 17'si futbolcu olmak üzere Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Toplam 19 kişide coronavirüse rastlanan Hatayspor'un ligde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maç da ileri bir tarihe ertelendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Hatyaspor'un hocası , takım olarak tesislerde izolasyon altında olduklarını söyledi. Kurallar gereği bir takımın sahaya çıkması için en az 14 sağlıklı futbolcusu olması gerekiyor.

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    Haberler Spor Hatayspor-Erzurum maçına corona engeli