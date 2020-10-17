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    • Spor
    • 17.10.2020 Gazete
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    Kadıköy’e yaklaşıyor! 2021'de Fenerli olabilir

    ve ’ın orta alandaki önemli ismi adım adım ’ye gidiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldız ile Siyah-Beyazlılar arasında uzun süredir devam eden görüşmeler tıkanmış durumda.

    Adım adım Fenerbahçe'ye

    Beşiktaş ve Milli Takım'ın orta alandaki önemli ismi Dorukhan Toköz adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldız ile Siyah-Beyazlılar arasında uzun süredir devam eden görüşmeler tıkanmış durumda.

    YİNE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
    Yapılan son teklifi de yetersiz bulan Dorukhan'ın ocak ayında Fener ile masaya oturacağı öğrenildi. Milli futbolcu, Emre Belözoğlu ile görüşüp transfer pazarlığı yapacak.

    ARADA 300 BİN EURO FARK VAR
    Şu anda 350 bin Euro kazanan Dorukhan'a Beşiktaş'ın son olarak 700 bin Euro teklif ettiği, Fenerbahçe'nin ise 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

    OYNAMAK İSTİYORSA İMZALAR
    Başkan Ahmet Nur Çebi de Dorukhan için sert ifadeler kullandı. Çebi, "Beşiktaş'ta oynamak istiyorsa imzayı atar. Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" dedi.
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    Haberler Spor Dorukhan Toköz Kadıköy’e yaklaşıyor! 2021'de Fenerli olabilir