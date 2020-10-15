Milliler yine geri döndü! Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'deki 4. maçında Sırbistan önünde 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibiyle 2-2 berabere kaldı. 2. dakikada 2. dakikada Hakan Çalhanoğlu çaprazdan sert vurdu. Kaleci Dmitrovic'ten dönen topu, savunma uzaklaştırdı.
MILINKOVİC KAFAYLA ATTI
21. dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ristic'in ceza sahasına yaptığı ortada Milinkovic Savic kafayı vurdu, yere de çarpan top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
HAKAN'DAN MÜKEMMEL GOL
49'da Sırplar penaltı kazandı. Mitrovic skoru 2-0'a taşıdı. 57'de Hakan'ın müthiş golüyle farkı 1'e indirdik: 1-2. 65'te Mitrovic'in şutu Mert'in hamlesi sonrası direkten geri geldi.
BURAK UZATMADA KIZARDI!
76'da Ozan sahne aldı ve 2-2'lik beraberliği yakaladık. 81'de Vlahovic'in gole giden şutunu Merih çizgiden çıkardı. Burak Yılmaz uzatmalarda çift sarı karttan adıldı ve maç 2-2 bitti.
CENGAVER MERİH
Milli Takımımız'ın savunmadaki yıldızı Merih Demiral dün yine çok iyiydi. Genç yıldız son dakikalarda gole giden topu müthiş bir hamle ile çıkardı.
SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçından sonra açıklamalarda bulundu. Maçın ilk yarısında kötü bir oyun sergilediklerini söyleyen tecrübeli hoca, "İkinci golü yedikten sonra iyi bir mücadele ortaya koyduk ve maçı 2-2'ye getirdik.
Maçı kazanabilirdik ama olmadı. Kalan iki maçımızı da kazanarak turnuvayı bitirmek istiyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.
TARAFTARLAR 217 GÜN SONRA STATTA
Türkiye'de localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınması kararının ilk uygulandığı maç dün akşamki Sırbistan maçı oldu. Milli Takımımız'ın Sırbistan ile oynadığı maçta localara seyirci alınmasıyla Türkiye'de tam 217 gün sonra taraftarlar stattaki yerini aldı. Son seyircili maç 12 Mart'ta oynanmıştı.
TEDBİR ELDEN BIRAKILMADI
Sırbistan maçını tribünden izleyen taraftarlara stat girişinde ateş ölçümü yapıldı.