SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçından sonra açıklamalarda bulundu. Maçın ilk yarısında kötü bir oyun sergilediklerini söyleyen tecrübeli hoca, "İkinci golü yedikten sonra iyi bir mücadele ortaya koyduk ve maçı 2-2'ye getirdik.

Maçı kazanabilirdik ama olmadı. Kalan iki maçımızı da kazanarak turnuvayı bitirmek istiyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.