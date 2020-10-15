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    • Spor
    • 15.10.2020 Gazete
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    Pes etmek ruhumuzda yok! Sırplar karşısında geriye düştük ama beraberliği kurtardık

    Ay-Yıldızlılar, ’ndeki 4’üncü maçında karşısında Savic ve Mitrovic’in penaltı golüyle geriye düştü. 56'da Hakan ve 76'da Ozan Tufan'ın golleriyle beraberliği yakalayan Milliler, sahadan 1 puanla ayrıldı.

    Pes etmek ruhumuzda yok

    Milliler yine geri döndü! Ay-Yıldızlılar, Uluslar Ligi'deki 4. maçında Sırbistan önünde 2-0 geriye düşmesine rağmen rakibiyle 2-2 berabere kaldı. 2. dakikada 2. dakikada Hakan Çalhanoğlu çaprazdan sert vurdu. Kaleci Dmitrovic'ten dönen topu, savunma uzaklaştırdı.

    MILINKOVİC KAFAYLA ATTI
    21. dakikada Sırbistan öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ristic'in ceza sahasına yaptığı ortada Milinkovic Savic kafayı vurdu, yere de çarpan top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

    HAKAN'DAN MÜKEMMEL GOL
    49'da Sırplar penaltı kazandı. Mitrovic skoru 2-0'a taşıdı. 57'de Hakan'ın müthiş golüyle farkı 1'e indirdik: 1-2. 65'te Mitrovic'in şutu Mert'in hamlesi sonrası direkten geri geldi.

    BURAK UZATMADA KIZARDI!


    76'da Ozan sahne aldı ve 2-2'lik beraberliği yakaladık. 81'de Vlahovic'in gole giden şutunu Merih çizgiden çıkardı. Burak Yılmaz uzatmalarda çift sarı karttan adıldı ve maç 2-2 bitti.

    CENGAVER MERİH
    Milli Takımımız'ın savunmadaki yıldızı Merih Demiral dün yine çok iyiydi. Genç yıldız son dakikalarda gole giden topu müthiş bir hamle ile çıkardı.

    SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ
    Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçından sonra açıklamalarda bulundu. Maçın ilk yarısında kötü bir oyun sergilediklerini söyleyen tecrübeli hoca, "İkinci golü yedikten sonra iyi bir mücadele ortaya koyduk ve maçı 2-2'ye getirdik.

    Maçı kazanabilirdik ama olmadı. Kalan iki maçımızı da kazanarak turnuvayı bitirmek istiyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

    TARAFTARLAR 217 GÜN SONRA STATTA
    Türkiye'de localara yüzde 50 kapasite ile seyirci alınması kararının ilk uygulandığı maç dün akşamki Sırbistan maçı oldu. Milli Takımımız'ın Sırbistan ile oynadığı maçta localara seyirci alınmasıyla Türkiye'de tam 217 gün sonra taraftarlar stattaki yerini aldı. Son seyircili maç 12 Mart'ta oynanmıştı.

    TEDBİR ELDEN BIRAKILMADI
    Sırbistan maçını tribünden izleyen taraftarlara stat girişinde ateş ölçümü yapıldı.
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    Haberler Spor Pes etmek ruhumuzda yok! Sırplar karşısında 2-0 geriye düştük ama beraberliği kurtardık