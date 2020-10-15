Portekiz Milli Takımı kampında bulunan Cristiano Ronaldo'nun, dün akşam koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Hiçbir semptom göstermemesine rağmen test sonuçları pozitif çıkan yıldız futbolcunun durumu iyi.
UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz ile İsveç karşı karşıya geldi. Maç öncesi yapılan testler sonucu koronavirüse yakalandığı belirlenen ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, ambulans uçakla İtalya'ya geri dönmüştü.
MAÇI TELEVİZYONDAN İZLEDİ
Evinde karantinaya giren tecrübeli oyuncu, karşılaşmayı televizyondan takip etti. Takım arkadaşlarını ekran başında destekleyen 35 yaşındaki futbolcunun kullandığı televizyonun büyüklüğü, sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı gören futbolseverler, "Statta değil, maçı evden izliyor." şeklinde espri yaptı.
Takım arkadaşı Ronaldo'yu aradığını söyleyen Juventuslu Chiellini, 35 yaşındaki futbolcuyla yaptığı konuşmayı aktardı.
"RONALDO İYİ, GÜNEŞLENİYOR"
Chiellini takım arkadaşı için;
"Cristiano'yla konuştum. Durumunun iyi olduğunu ve güneşlendiğini söyledi. Herhangi bir endişemiz yok. Önümüzdeki dönemin zor olacağını biliyoruz ve iyi futbolumuzu sürdürmek zorundayız."
dedi.
BARCELONA MAÇINA YETİŞECEK Mİ?
İtalya'daki kurallar gereği koronavirüse yakalanan bir futbolcunun, 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Ancak hiçbir semptom göstermeyen ve testi negatife dönen kişiler için bu süreç 7 veya 10 güne düşebiliyor.
35 yaşındaki futbolcunun, 28 Ekim'de oynanacak Barcelona-Juventus maçında oynayıp oynayamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.