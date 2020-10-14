Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.10.2020 12:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2020 15:58
    ABONE OL

    canlı yayın | A Spor dönüşümlü | Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor

    'nda heyecan devam ediyor. Kütahyaspor sahasında Bursa Yıldırımspor ile karşı karşıya geliyor. Bu maçı canlı olarak izlemek ve gollerinden anbean haberdar olmak için haberimizi takip edebilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu 'nda heyecan devam ediyor... 1. tur mücadelesinde bugün Kütahyaspor ile Bursa Yıldırımspor karşılaşıyor. Tek maç üzerinden oynanan maçta, kazanan taraf bir üst tura geçecek. Zorlu mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

    KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor maçı 15.00'da başladı ve A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

    Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:

    Çarşambaspor-Yozgatspor 1959: 0-1

    Altındağspor-Çankaya FK: 1-2

    Bergama Belediyespor-Manisaspor: 1-0

    Mardin İÖİ-Siirt: 0-3

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası canlı yayın | A Spor dönüşümlü | Kütahyaspor - Bursa Yıldırımspor