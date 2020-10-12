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    • 12.10.2020 20:17
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    'dan Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için anlamlı destek: 7682 adet fidan bağışlandı

    Kulübü, da ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya 7682 adet fidan bağışlayarak destek verdi.

    AA



    Trabzonspor Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.



    Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gaziantep FK'nın Hatay'a fidan bağışı konusunda Trabzonspor'a meydan okuduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Hatay'daki yangınlarda yok olan ormanlık alanlarımız için 5715 +1967 = 7682 adet fidan bağışlayarak, Çaykur Rizespor'a meydan okuyoruz." denildi.
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    Haberler Spor Trabzonspor'dan Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için anlamlı destek: 7682 adet fidan bağışlandı