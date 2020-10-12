Trabzonspor Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gaziantep FK'nın Hatay'a fidan bağışı konusunda Trabzonspor'a meydan okuduğu belirtildi.
🌱 Hatay'daki yangınlarda yok olan ormanlık alanlarımız için 5.715 + 1.967 = 7.682 adet fidan bağışlayarak @CRizesporAS'ye meydan okuyoruz! #HatayİçinElEle https://t.co/BkwtL2QgIG pic.twitter.com/UkjgnmuXnH— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 12, 2020
Açıklamada, "Hatay'daki yangınlarda yok olan ormanlık alanlarımız için 5715 +1967 = 7682 adet fidan bağışlayarak, Çaykur Rizespor'a meydan okuyoruz." denildi.