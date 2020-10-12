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    • 12.10.2020 20:37
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    Galatasaray Teknik Direktörü 'den 'başkanlık' açıklaması: "Böyle bir düşüncem yok"

    Galatasaray Teknik Direktörü , sarı-kırmızılı kulübe başkan olacağı iddialarına açıklık getirdi. Tecrübeli teknik adam, "Başkanlık düşüncem yok" açıklamasında bulundu.

    Fatih Terim'den 'başkanlık' açıklaması

    ekiplerinden Galatasaray'da başkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçime gitmek istediğini ifade etmişti. Sarı-kırmızılı takımın efsane isimlerinden olan ve halihazırda teknik direktörlük yapan 'le ilgili başkanlık iddiaları ortaya atılmıştı.

    BeIN Sports'a konuşan deneyimli çalıştırıcıdan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

    "BAŞKANLIK DÜŞÜNCEM YOK"
    Başkanlık iddiaları hakkında konuşan Terim, "Başkanlık olma düşüncem yok. Hangi yönetim daha iyi kredi alır, hangisinin yerel ve ulusal yönetimlerle arası iyidir, hangisi kasa kolaylığı yapar, bu aşamalar geride kaldı. Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz, kredi faizleri bile ödenebilir değil. Kimse de çıkış planım var diyemiyor. Her sene şampiyon olsanız, Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor" ifadelerini kullandı.

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