"YAKAN PKK'NIN VE PKK YAKTIĞI İÇİN SUSAN HERKESİN ALLAH BELASINI VERSIN"

Nevşehir Belediyesi; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada; "Belediyeler de bela okur. Yakan PKK'nın ve PKK yaktığı için susan herkesin Allah belasını versin" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da; bu hafta itibariyle ilk etapta bir tır yetişmiş fidanı Hatay'a göndereceklerini açıkladı.

ARI: "ONLAR YAKACAK BİZ DAHA ÇOK FİDAN DİKECEĞIZ..."

Rasim Arı; terör örgütü PKK'nın orman yangını çıkarmasını eleştirdi.

Arı; PKK'nın 'Biz yaktık' dediğini, Twitter tayfasının, 'Saçmalama siz yere izmarit bile atmayan sevimli şeylersiniz...' dediğini hatırlatarak, "Allah belanı versin pkk... Yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz! Narınız çıkardığınız ateşlerden de daha harlı olacak, biiznillah..." ifadelerini kullandı.