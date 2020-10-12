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    • 12.10.2020 19:16
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    Roma'nın efsanesi 'nin babası Enzo koronavirüse yenik düştü

    Son dakika haberi... milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından 'nin babası , yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    AA
    Totti'nin babası koronaya yenildi

    Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

    İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bir süredir Kovid-19 teşhisiyle başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde tedavi gören 76 yaşındaki Enzo Totti'nin bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Enzo Totti'nin birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple, Kovid-19 salgınının en çok etkilediği risk kategorisi yüksek gruptaki hastalardan olduğu belirtildi.

    ROMA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJ
    Francesco Totti'nin bütün futbol kariyeri boyunca formasını giydiği Roma kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Totti ailesine başsağlığı diledi.
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    Haberler Spor Roma'nın efsanesi Francesco Totti'nin babası Enzo koronavirüse yenik düştü