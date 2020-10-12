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    • 12.10.2020 22:06
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    Son dakika: Fenerbahçeli 'tan koronavirüs açıklaması

    Son dakika haberi... Çekya 'nın Uluslar B Ligi'nde deplasmanda ile yaptığı maçın kadrosuna alınmayan ve koronavirüsle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen 30 yaşındaki sol bek, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Fenerbahçe'den yıldız isminden virüs açıklaması

    Futbol Takımı ile kampta olan Fenerbahçeli futbolcu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını belirtti.

    Çekya 'nın Uluslar B Ligi'nde deplasmanda ile yaptığı maçın kadrosuna alınmayan ve koronavirüsle ilgili sorun yaşadığı iddia edilen 30 yaşındaki sol bek, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

    Novak, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncellikle belirtmek isterim ki geçmiş 2-3 günde birkaç yanlış anlaşılma oldu. Ben çok iyiyim. Koronavirüs testim negatif ve yarın İskoçya'ya maç için seyahat ediyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçeli Filip Novak'tan koronavirüs açıklaması