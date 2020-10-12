Gözyaşı içinde kalan Prescott'u takım arkadaşları teselli etti. İlk müdahalenin ardından sağlık aracıyla kenara alınan Prescott'a taraftarlar destek tezahüratı yaptı.

Amerikan Futbol Ligi'nde düzenlenen bir maç sırasında görenleri şoke eden bir korkunç olay meydana geldi.

Amerikan Futbol Ligi'nde korkunç olay! Her şey bir anda oldu...