Amerikan Futbol Ligi'nde düzenlenen bir maç sırasında görenleri şoke eden bir korkunç olay meydana geldi.
Dallas Cowboys ile New York Giants arasında oynanan maçta Dak Prescott feci şekilde sakatlandı.
Dallas'ın yıldızı Prescott bir pozisyon sırasında ters basınca ayak bileği korkunç şekilde kırıldı.
Sakatlığı gören stadyumdaki taraftarlar adeta şoke oldu. Acı içinde yerde kalan Prescott'a hemen ilk müdahale yapıldı. Sakatlık sırasında çekilen fotoğraf görenleri kahretti.
Gözyaşı içinde kalan Prescott'u takım arkadaşları teselli etti. İlk müdahalenin ardından sağlık aracıyla kenara alınan Prescott'a taraftarlar destek tezahüratı yaptı.
Hemen hastaneye kaldırılan yıldız oyuncunun ameliyat edileceği açıklandı.