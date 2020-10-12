Filip Novak, Çekya'nın İsrail ile karşılaşacağı maç öncesinde kadro dışı bırakıldı. Novak ile 5 futbolcu Güney Kıbrıs maçının ardından kadrodan çıkartıldı.

Uluslar Ligi'nde İsrail ile oynayacak olan Çekya'da koronavirüs krizi yaşanıyor. Çekya'nın Güney Kıbrıs ile karşılaştığı maçın ardından takımda 3 futbolcuda koronavirüs çıktığı açıklandı. Bunun üzerine Çekya, aralarında Fenerbahçe'nin sol beki Filip Novak dahil olmak üzere 5 ismi kadro dışı bıraktığını açıkladı.